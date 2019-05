VIDEO | Seeder riigieelarve strateegiast: kõige olulisem on, et me ei ela üle oma võimete

Seeder ütles, et riigieelarve strateegia osas peetakse läbirääkimisi, kuid täna lõplikke otsuseid kindlasti ei tehta. Tema sõnul peavad valitsuse liikmed uue strateegia arutelul silmas eelnevalt kogunenud kohustusi ja finantsseisu.

"Pikk strateegiline vaade peab ikkagi olema Eesti riigi eelarves, et me ei elaks üle jõu," tõdes Seeder. Ta lisas, et see peaks olema valitsuse prioriteet, sest nii lepiti kokku ka koalitsioonileppes.

Lisaks kokkuhoiukohtadele arutavad valitsuse liikmed täna ka maksupoliitika üle. Seedri sõnul puudutab see eelkõige alkoholiaktsiisi ja selle võimalikku langetamist.