VIDEO | Seeder referendumist: valitsus pole presidendi usaldushääletuse ettepanekut arutanud, vaevalt et seda öö jooksul teeme

Seedri sõnul jõudsid nad presidendiga kõneledes järelduseni, et parlament peab ise leidma lahendused praegu kujunenud olukorrale. “President ei saa olla see, kes parlamendile kirjutab ette või väljastpoolt ulatab õlekõrre,” sõnas ta.

Küsimusele, kas presidendi ettepanek siduda abielureferendumi menetlemine usaldushääletusega on nüüd laualt maas, vastas Seeder, et ta ei julge seda öelda, sest ei koalitsioon ega Isamaa erakond pole seda ettepanekut veel arutanud.

“See on ju nii värske ettepanek, alles eile tulnud ja juba homme on päevakorras rahvahääletuse eelnõu,” selgitas Seeder. “Vaevalt et öö jooksul koalitsioon suudab niivõrd olulises küsimuses kokku leppida, veel rohkem opositsiooniga kokku leppida.”

Seeder aga lisas, et see ei tähenda, et teema oleks kõrvale jäetud. “Vaatame, ootame ära homsed parlamendimenetlused ja -arutlused.”

Eile õhtul pöördus president Kersti Kaljulaid kõikide riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga siduda kavandatav abielu mõiste teemaline rahvahääletus riigikogu usaldusega. See tähendanuks, et kui rahvahääletusele pandud eelnõu rahva toetust ei leia, kuulutatakse välja erakorralised parlamendivalimised. Seda ettepanekut koalitsioon veel arutada jõudnud ei ole.