VIDEO | Seeder: Isamaa valimiskampaania näol ei ole tegemist varjatud rahastamisega, kaalume Eesti Ekspressi kohtusse andmist

Tänane Eesti Ekspress kirjutas, et parteide deklareeritud reklaamikulud ja Emori poolt mõõdetud reklaamimahud näitavad üht väga suurt anomaaliat. Kõige rohkem on Emori järgi reklaami teinud Isamaa, aga partei ise näitab palju väiksemat reklaamikulu.

Delfile antud intervjuus ütles Seederi, et vihjed varjatud rahastusele on valed ja erakonna suhtes selgelt pahatahtlikud. "Kõik Isamaa kulutused on avalikud ja aruandes esitatud," sõnas ta. "Meil ei ole mitte midagi salastada ega täiendavalt juurde lisada ja igasugused spekulatsioonid just kui oleks meil tegemist varjatud rahastamisega ei vasta tõele. Minul selline informatsioon puudub."

Samuti välistas ta resoluutselt seose madalate reklaamikulude ja selle vahel, et Eesti Meedia omanik Margus Linnamäe on erakonna suurtoetaja.

"Ma võin teile kinnitada, et Isamaa erakond on viinud läbi valimiskampaania kooskõlas kõigi seadustega, heade tavadega, säästlikult ja eeskujulikult," lausus Seeder.

Erakonna eesmärgiks on Seederi sõnul mitte üle oma jõu elada ning kõik valimiskampaaniad lõpetada nii, et Isamaal ei oleks seejärel võlgasid ega tasumata kohustusi. "Ma arvan, et me oleme eeskujuks, kuidas väga säästlikult ja ratsionaalselt valimiskampaaniat läbi viia."