VIDEO | Sädemeid pillub! Kuumaõhupall riivas maandumisel elektriliine

"Selliseid juhuseid on aeg-ajalt ikka, et maandumisel tuleb hetkeks tuulepuhang, mis viib palli soovimatus suunas," selgitas kuumaõhupalli juhtinud Kalev Tikk.

Tema sõnul poleks kuumaõhupalli ja elektriliinide puutumisest midagi süttida saanud ehk olukord ohtlik ei olnud. "Me veetsime palli pakkides sealsamas umbes kolmveerand tundi ja kõik oli korras," lisas Tikk.

Eile kella 21 paiku süttis Saku vallas alajaama ümbruses kulu. Kohalikud, kes nägid, kuidas kuumaõhupall elektriliine riivas, väitsid, et just see oli põlengu põhjus. Kui päästeamet sündmuspaigale jõudis, polnud kuumaõhupalli näha.

Tikk kinnitas, et kuumaõhupalli ja põlengut ei saa kuidagi seostada. Kuigi õhusõiduk lendas tõesti üle kõrgepingeliinide, maandusid nad sündmuskohast eemal Üksnurmel.

"Seal on tee ääres üks madalpingeliin, aga silmaulatuses mitte ühtki alajaama. Kui me veel õhus olime, kuulsime Tallinna poolt sireene," ütles Tikk.