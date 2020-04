VIDEO | Rulatajad ja päikesenautlejad on hoos: hea ilmaga jätkub Tallinna tänavatel elu pea tavapäraselt

Kui kõrvale jätta pimendatud bürooaknad, siis tuksleb linnasüda igati argiselt. Hea ilm meelitab värske õhu kätte kärudega lapsevanemaid. Nii mõnedki kohvikud on avatud. Ja autode meri, nagu Tallinnale omane, uputab tänavaid pea sama palju igal tavalisel kolmapäeval. Kõigil on kuhugi minna.

Võimud keelitavad inimesi kodus püsima ja väljas liiklema vaid tungival vajadusel ja 2+2 reegli piires, ent paljusid see ei morjenda. Videost nähtub, et Vabaduse väljak on teismelistele rulatajatele kasvulavaks ka karantiini ajal. Tõele au andes - rulatamine pole kontaktsport ning noored talendid näisid pikivahet hoidvat.

Tallinna Munitsipaalpolitsei peab oma fookuseks just noorte kogunemisi ja toitlustusasutusi. Ehkki lennujaama termokaameratest väsiti kiiresti ära, siis korrakaitsjad on oma värskeima lelu - patrulldroonide - osas veel optimistlikud. Meiega vestelnud linnaametnik tunnistab, et droonid pole oma täit potentsiaali siiski saavutanud, nende panus on jäänud külmade ja tuuliste ilmade taha. Rõhutatakse aga, et ka inimressursil põhinevad patrullid tegelevad kontrolliga 24/7 ning kaasatud on lisajõud ja vabatahtlikud abilised.

Delfi reporter märkas kella 13-18 vahemikus korrakaitsjaid küll vaid Telliskivi loomelinnakus. Vabaduse väljakult lahkus patrullauto vahetult enne meie saabumist. Lasnamäel politseid märgata polnud, droonidest rääkimata. Võib-olla koolivaheaeg muudab seda pilti.

Hea lugeja, kui palju veedad Sina linnaruumis aega ja mis tingimustel? Anna kommentaarina teada!

