VIDEO | Rohelised ning sotsiaaldemokraadid nõudsid meeleavaldusega Tallinna ühistranspordile raha juurde

Eestimaa Rohelised tegid hiljuti ettepaneku järgmise aasta linnaeelarve erinevate üleliigsete kulutuste kärpimiseks, et suunata vabanev raha Tallinna ühistranspordile.

Meeleavaldajad küsisid autoga maja ees parkimiskoonustega reserveeritud parkimiskohale parkinud linnavolikogu esimehelt, miks ta istungile bussiga ei tulnud. Linnavolikogu esimees Tiit Terik tunnistas, et bussigraafikud ei võimalda tal töösõite piisavalt kiiresti teha, mis meeleavaldajate hinnangul kinnitas seda, et ühistranspordiga on probleeme ning valdkond vajab lisainvesteeringuid.

„Vähendades linna avalike suhete kulutusi, kärpides näiliselt suletud Tallinna televisioonile eraldatud miljoneid ning jättes tegemata teisi ebavajalikke kulutusi, oleks võimalik ühistranspordile eraldada vähemalt viis protsenti enam vahendeid kui linnavalitsus seda järgmisel aastal teha kavatseb,“ ütles roheliste juhatuse liige Joonas Laks.

Sel esmaspäeval toimunud linnavolikogu rahanduskomisjoni koosolekul ei leidnud muudatusettepanekud toetust.

„Täna menetleb volikogu linnaeelarvet ning rohelised ja sotsiaaldemokraadid loodavad, et linnavolikogu enamus toetab ühistranspordi täiendavat rahastamist. On teada, et näiteks juhtide madalate palkade tõttu ei ole linnal võimalik uusi busse kasutusele võtta. Täiendavaid vahendeid saaks kindlasti kasutada juhtide palkade tõstmiseks, aga ka muudeks vajadusteks,“ ütles linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni liige Raimond Kaljulaid.

Ühtlasi nõuavad sotsiaaldemokraadid ja rohelised linna ühistranspordi valdkonna juhtimise muutmist professionaalsemaks.