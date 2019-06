VIDEO | Riina Sikkut kaotusest: inimeste eelistused on erinevad! Praegused sihid pole valed, aga mina teeks teisiti

Mis oli põhjus, et teid juhiks ei valitud? Sikkut kostis, et inimeste eelistused on erinevad. Ta ütles, et tema ideed polnud viimaste nädalate mõtted, just neist asjadest on ta puudust tundnud enne poliitikasse tulemist. Ta arvab, et just sotsid võiks progressiivseid ideid ellu viia.

Tekib küsimus, miks seda siis ei toetatud. Omamoodi stagnatsioon? Sikkut arutles, et järgmised valimised on kohalikud valimised, et ehk peetakse oluliseks regionaalpoliitikat ning organisatsiooni tugevdamist. "See muutus, mida oodatakse. Ma ei ütle, et see on vale, aga mina teeks teisiti."

Sikkut toetas teises voorus Indrek Saart. Nagu ka tulemus näitas, siis just paljude Sikkuti toetajate abil saigi Saar suure edumaa Läänemetsa ees.