VIDEO | Riik tõstab koroonaviiruse testimise võimekust, ent jätkuvalt võetakse proove riskirühmalt

Lähipäevadel muutub koroonaviiruse testide tegemise kord. Kui varem võtsid proove kiirabibrigaadid, kes on tohutult ülekoormatud, on uus lahendus drive-in proovivõtukohad, mis luuakse riigi, perearstide ja erameditsiiniettevõtete koostöös.

Esimene selline proovivõtukoht avatakse homme Tallinnas ning järgnevatel päevadel Tartus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Narvas, Paides ja Kohtla-Järvel.

Kellele tehakse koroonaviiruse test?

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Argo Lätt ütles, et alates tänasest on perearstide otsustada, kellele koroonaviiruse test teha.

"Kõiki neid, kellel on ägeda viirushaiguse sümptomid nagu köha, õhupuudus ja kõrge palavik, tuleb käsitleda kui Covid-19 kahtlusega patsiente. Riskirühm on 80+ vanuses patsiendid ja need, kellel on kroonilised haigused. Näiteks kopsuhaigused, kardiovaskulaarsed haigused, immuunpuudulikkus ja vähk," selgitas Lätt.

Seega on riik laiendanud testimisvõimekust, aga endiselt võetakse koroonaproov vaid riskirühma kuuluvatelt inimestelt.

"Test ei ravi. Me jaotame patsiente sümptomite järgi. Kui tal on kerged nähud, siis püsigu kodus. Kui tal on rasked nähud, siis tuleb viivitamatult kutsuda kiirabi numbril 112," ütles Lätt.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo rääkis tänasel pressikonverentsil, et lisaks riskirühmadele on fookus ka töötajatel, kes panustavad inimeste tervisesse nende ravimise või hooldamisega. "Oluline on vältida nakkuse levikut tervise- ja hoolekandeasutustes," sõnas ta.