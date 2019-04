VIDEO | Riigipeaga kohtunud Mart Järvik: EKRE retoorika on muutunud ja muutub veelgi

President Kersti Kaljulaidiga täna kohtunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonda (EKRE) kuuluv maaeluministri kandidaat Mart Järvik rääkis, et ministrina on tema prioriteediks kruusateede tolmuvabaks muutmine ja põllumeeste bürokraatiakoormuse vähendamine. Lisaks kinnitas Järvik, et EKRE retoorika on muutunud ja muutunud veelgi.