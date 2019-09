VIDEO | Riigikogus päriti aru Ruuben Kaalepi käitumise kohta: Mart Helme pidas süüdistusi absurdseteks

Sotsiaaldemokraadist Riina Sikkut küsis siseminister Mart Helmelt, kas Kaalepi ja Helme ähvardusi arvestades tuleb EKRE noorteühendus Sinine Äratus relvistatult tänavatele. Helme selgitas, et Sinine Äratus käis tulistamas lasketiirus instruktorite juhendamisel ning peale selle olid kodanikuühenduse “Jah vabadusele, ei valedele” liikmed arutlenud EKRE ministrite mahalaskmist. Helme lisas, et EKRE ministrite tapmisest arutlenud inimesest on politseid avalduse esitamisega teavitatud.

Kodanikuliikumine “Jah vabadusele, ei valedele” täpsustas, et liikumise ühe Facebooki postituse all oli nende sekka mitte kuuluva inimese kommentaar, kus postitaja arvas, et tuleks "molli anda" ministrile. “Meie vastuväite peale, et see ei ole mõistlik, tuli vägivallale kutsuv kommentaar kus tõesti esines ka sõna snaiper. Kustutasime kommentaarid kui ebasobivad,” selgitas organisatsioon, mille soov on rahumeelsete meeleavaldustega seisukohti edastada.

Lisaks ütles riigikogu infotunnis reformierakondlasest Taavi Rõivas, et see, kuidas Ruuben Kaalep relvi käsitles, rikkus etiketti. “Aga näha on, et need mehed, kes lubavad Eestit kaitsta, selle asemel et päriselt kaitseväes midagi ette võtta, käivad lihtsalt ärplemas. Ja selliseid ärplejaid meil tegelikult Eesti kaitsel küll vaja ei ole,” sõnas ta.