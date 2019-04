VIDEO | Riigikogu uus juhatus rõhutas parlamendi tähtsust

Riigikogu esimees Henn Põlluaas märkis, et riigikogu uus koosseis asub tööle poliitiliselt laetud olukorras, kuid see on märk demokraatiast. Põlluaasa sõnul on Riigikogu kohustus seista Eesti suveräänsuse, demokraatia, sõnavabaduse ning oma riigi ja rahva huvide eest. Esimees avaldas veendumust, et uus koosseis ja uus juhatus saavad oma tööga suurepäraselt hakkama.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder ütles, et on veendunud parlamentaarse demokraatia toetaja ja tema eesmärk on riigikogu autoriteeti tõsta. Aseesimehe sõnul on vaja saavutada seadusandliku ja täitevvõimu vahel parem tasakaal. Seeder lisas, et arutelud peaksid jääma riigikogusse ja poliitikat tuleks vähem teha tänavatel.

Aseesimees Siim Kallas nentis, et parlament ja valitsus on ühe medali kaks poolt. Kallase sõnul teeb värskelt valitud riigikogu juhatus kõik selleks, et parlamendil oleks väärikas ja tõsine koht Eesti demokraatlikus otsustusprotsessis. Aseesimees ütles, et juhatusel on selleks mitmeid ideid.