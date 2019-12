VIDEO | Riigikogu liige Martin Repinski naudib talveilma asulateel "kiirendades"

Repinski õde Nataša Repinskaja postitas täna oma Facebooki kontole naljavideo, kus Martin Repinski justkui Uberi juhti mängib. Videost nähtus, et asulateel sõites kiirus aina tõusis ja küündis ühel hetkel lausa üle 160 km/h.

"Auto spidomeeter on spetsiaalselt niimoodi tehtud, et kiirus paistaks suurem, spetsiaalselt selle video jaoks tehtud," kinnitas Repinski. Ta ütles, et spidomeetri kruttis ära tema sõber. "See auto ei saa eriti kiirust ületada, sõidab 90 km/h maksimaalselt," kinnitas ta muheledes.

Kohe pärast vestlust Delfi reporteriga kadus video Nataša Repinskaja kontolt mõneks ajaks ära, kuid on nüüd taas üleval.