VIDEO | Riho Terras Brexitit ei toeta, kuid ilma selleta ta Europarlamenti ei pääse

Isamaa erakonna valimispeol viibinud teavad rääkida, et Terras sai esialgu aru, et on kindlasti Europarlamendis sees. Sama arvasid paariks hetkeks mõned Eesti meediaväljaanded, kuna valimiste kodulehel on märgitud tabeli "Valituks osutusid" alla ka Terrase nimi koos 21 474 kogutud häälega.

Euroopa Liidu ja Briti valitsuse praeguses kokkuleppes on aga kirjas, et Brexit toimub oktoobrikuu viimasel päeval. Reedel tunnistas aga peaminister Theresa May, et astub 7. juunil tagasi. Kui siiski esialgsed plaanid kehtivad, on Terrasel lootust novembris juba parlamenti saada. Kui Euroopa Liit peaks aga nõustuma Suurbritanniaga uueks lepinguks, võivad lahkumisläbirääkimised kesta kuid, kui mitte aastaid.