VIDEO | Rene Kokk: lageraie küsimuses tuleb tuua erinevad osapooled ühise laua taha

Kokk ütles pärast kohtumist ajakirjanikele, et presidendiga oli väga "konstruktiivne vestlus erinevatel keskkonnavaldkonda puudutavatel teemadel". Täpsemalt olid kõne all metsandusega seotud küsimused, põlevkivi, Rail Baltic ja karjäärid, jäätmekäitlus ja ringmajandus.

Rail Balticu kohta ütles Kokk koalitsioonilepingus on kokku lepitud oodata ära rahastus ja pärast seda on näha, kuidas see teema edasi areneb. Kokk ise Rail Balticu projekti praegusel kujul ei toeta ja eelistaks teist trassi.

Metsanduse alal tuleb eriti just lageraie küsimuses võtta Koka sõnul aga kõik osapooled laua taha ja ta kinnitas, et ei tee otsuseid kabinetivaikuses omaenda tarkusest. "Tuleb võtta erinevad osapooled, nii metsaomanikud, metsatöösturid kui ka keskkonnainimesed laua taha ja leida need lahendused," sõnas ta. Raiumise mõttes tuleks Koka sõnul kindlasti olla pigem konservatiivne kui liiga palju raiuda.

Ka põlevkivi teema tuleb Kokka kinnitusel võtta koos erinevate osapooltega lauale.

President Kersti Kaljulaid kohtus täna ja kohtub ka homme uue valitsuse ministrikandidaatidega, kellele tal on enne ametissekinnitamist täiendavaid küsimusi. Täna olid Kadriorgu kutsutud Isamaa liikmest rahvastikuministri kandidaat Riina Solman ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmetest maaeluministri kandidaat Mart Järvik, keskkonnaministri kandidaat Rene Kokk ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Marti Kuusik. Homme kohtub riigipea aga Isamaasse kuuluva välisministri kandidaadi Urmas Reinsalu ja EKRE-sse kuuluva siseministri kandidaadi Mart Helmega.