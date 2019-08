VIDEO | Reinsalu: lähiajal peaks Venemaal kinni peetud kapten kodumaale jõudma

Küll aga tähendab kodumaalne naasmine seda, et kapten peab kokkulepitud aegadel ilmuma uurija juurde või kohtusse. "Lähiajal peaks kapten saama võimaluse koju naasta. Loodame, et see läheb raskusteta ja diplomaadid aitavad igakülgselt," selgitas Reinsalu.

Minister lisas, et Eesti välisministeerium suhtles väga suure hulga Venemaa ametiasutustega. Lisaks saatis Eesti saatkond Moskvas noote Venemaale ning välisministeeriumi asekantsler kohtus Vene suursaadikuga et paluda selgitusi kapteni olukorra kohta. Kuna laeva lipuriik on Soome, tegi Eesti koostööd ka Soomega.

Laevakapten ütles täna Delfi toimetusele, et ei naase veel täna Eestisse.

Vene võimud pidasid 10. mail Venemaa majandusvööndis Läänemerel kinni Soome lipu all oleva laeva Roxen, mida kahtlustati kalastusreeglite rikkumises.

Alus eskorditi Kaliningradi kalasadamasse, teatas toona Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) Kaliningradi oblasti piirivalvevalitsuse pressiteenistus.

„Venemaa FSB Kaliningradi oblasti piirivalvevalitsuse rannikuvalve töötajad tegid 2019. aasta 10. mail Soome lipu all Läänemere akvatooriumis Vene Föderatsiooni majandusvööndis viibinud välisriigi kalalaeva Roxen kontrollimisel kindlaks, et nimetatud laev viis läbi vees elava bioloogilise ressursi püüdmist Venemaa seadusandlust rikkudes,” öeldi teates.

Kinnipidamise järel seletas kalalaeva Roxen omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum, et laev oli legaalsel kalapüügil ja tegemist oli navigatsiooniveaga, mistõttu kalduti trajektoorilt kõrvale ja siseneti teadmatult Venemaa Föderatsiooni majandusvööndisse.