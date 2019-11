VIDEO | Reidi teega võttis Tallinna linn merelt üle 7000 ruutmeetri maad juurde

Jaanus Lensment Fotograaf-videoreporter Greete Palgi

Täna avatakse Reidi tee, mille esimene lõik sai sõidukõlblikuks juba septembris. Keskkonnaaktivistid on märkinud, et tee lükkab ummikud vaid kilomeetri võrra kesklinna poole edasi, kuid seda näitavad lähikuud, kas nii ka tõesti on.