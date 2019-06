VIDEO | Reidi tee ehitus häiris kohalike ööund

"Kas see on normaalne, et öörahu ehitajatele ei kehti?" esitas kohalik küsimuse. Selgus aga, et tegemist oli erandliku juhuga.

Verston Ehituse hankespetsialist Ragnar Kangro selgitas, et mõne töö jaoks on vaja ka öösel rügada. "Selleks puhuks taotleme öötööloa," rääkis Kangro. Tol päeval tuligi kallurite ja muuga keskööni tegutseda. "Tavaliselt proovime kell 21 töö lõpetada, et kohalike elu võimalikult vähe häirida," ütles Kangro.

18. juuni oli tema väitel ainus õhtu, kus masinad möirgasid. Ühtegi teist säärast olukorda pole Kangro väitel elurajoomis tekkinud, küll aga võib mõni juulis tekkida. "Meile on seni laekunud vaid üks kaebus seoses meie puuridega. Mõni puurimistöö peab ka öö läbi kestma, kuid infot küsima tulnud kohalikud on kohe vastuse saanud," märkis Kangro.

Reidi tee ehitus algas mullu ning lõpeb tõenäoliselt 2020. aasta sügisel.