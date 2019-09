VIDEO | Reformierakondlased kõndisid Põlluaasa kõne ajal saalist välja

Nimelt rääkis Põlluaas: "Traditsiooniks on anda uuele koalitsioonile sada kriitikavaba päeva. Seda joont on seni püütud ka jälgida. Seekord tavast kinni ei peetud. Polnud sadat kriitika, ega ammugi vihavaba päeva, kevadet või suve. Seda tava rikkusid nii ajakirjandus, opositsioon kui ka president, kes küll kuulutas 24. aprillil välja sada vihavaba päeva, aga teatas varsti välismeediale, et vihkab ühte rahvalt mandaadi saanud erakonda."

Jus selles kohas, kus ta nahutas presidenti, ajakirjandust ning opositsioonisaadikuid, kõndisid välja viis reformierakondlast (Yoko Alender, Taavi Rõivas, Marko Mihkelson, Heiki Kranich ja Liina Kersna).

Kriitikavabadust palunud, ent ise kõnepukist osa ühiskonda kritiseerinud Põlluaas kommenteeris hiljem välja kõndimist, et kriitikat ongi raske vastu võtta. Ühena saalist lahkunutest ütles Taavi Rõivas hiljem,, et Põlluaas solvas oma kõnega presidenti, oma kolleege.