VIDEO | Ratas sotside plaanist abielureferendumit tõkestada: tuleb menetleda nii, nagu regulatsioon ette näeb

Avaldasite möödunud nädalal arvamust, et kooseluseaduse rakendusaktid tuleks õigusselguse huvides vastu võtta. Kui nüüd selline eelnõu jõuaks riigikokku, siis kuidas hääletaks Keskerakonna fraktsioon?

Ma arvan, et selles koosseisus, kus me oleme koalitsiooni leppe ka sõlminud, et selles koosseisus kokkulepet või konsensust ei ole, aga ma pean jätkuvalt õigeks, et lähiajal, kas siis järgmises koosseisus, tuleks minu meelest õigusselgus luua ja tõesti need rakendusaktid seadustada. Aga kui te nüüd küsite, et kui opositsioon sellel algatab, kas Keskerakond jookseb seda heaks kiitma, siis ma arvan, et see on meil täna koalitsioonileppes kirjas, et siin on meil erakondades erinevad positsioonid, nii et sellest me lähtume.

Abielureferendumi eelnõu juba on riigikogus. Kuidas plaanivad koalitsioonierakonnad mööda minna sotside obstruktsiooniplaanist?

Aga ma ei tea, mis see obstruktsiooniplaan on.

Esitada tuhandetes muudatusettepanekuid, et takistada riigikogu tööd teise lugemise ajal.

Käituda vastavalt riigikogu kodu ja töökorra seadusele.

Kas teie meelest on mõistlik minna muutma riigikogu kodu- ja töökorra seadust?

Hetkel me seda küll kokku leppinud ei ole koalitsioonis, et me hakkame muutma kodu- ja töökorra seadust.

Aga kui sotsid esitavad näiteks 50 000 muudatusettepanekut, mille jaoks oleks umbes aasta jagu riigikogu istungit vaja pidada, siis kuidas te kevadel selle rahvahääletuse teete?

Ma arvan, et ükski seadus pole mõeldud selleks, et teha ja peatada terve riigikogu töö näiteks 50 000 muudatusettepanekuga. Vaevalt, et see on kunagi olnud seaduse mõte. Kui selliseid näiteid hakkab tulema nagu vändrast saelaudu, siis loomulikult tuleb kuidagi reguleerida Riigikogu tööd, et riigikogu ei seiskaks oma tööd, sest riigikogus on sada muud tähtsat küsimust, mida tuleb lahendada

Kui sotsid nüüd tulevad sellise ettepanekuga välja, kas te lähete muutma riigikogu kodu- ja töökorra seadust ?

Eesti ühiskonnas küsitakse, et kui tulevad ja juhul kui ei tule ja juhul kui ikka tulevad. Seda pole mõtet arutada, ootame ära, kuni on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg.