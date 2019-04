VIDEO | Ratas peab oma esimese valitsuse suurimaks töövõiduks abivajajate aitamist

Küsimusele, millest on kõige rohkem kahju, mis ametist lahkuval valitsusel tegemata jäi, vastas peaminister, et ühte välja tuua on keeruline, kuid alati on puudust ajast.

"Ma usun, et viimase kahe aasta ja viie kuu jooksul on kõik valitsuse liikmed tunnetanud, et tegelikult see tempo seda vastutust kanda riigi ja Eesti inimeste eest, aga ka rahvusvahelisel plaanil, on alati see, kus sa näed, et seda ühte hetke oleks veel vaja," ütles Ratas.