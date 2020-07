VIDEO | Ratas Mart Helme avaldusest, et Tallinnas ei ole võim eestlaste käes: see on jama

Laupäeval toimunud EKRE kongressil peetud kõnes rääkis Mart Helme, et pidas Ratasega maha tõsise jutuajamise, mille käigus ütles talle, et Tallinnas ei ole enam võim eestlaste käes. "Kui teeme piirid lahti, siis paarikümne aasta pärast on kogu Eesti Ida-Virumaa ja sind ei ole enam vaja, sest nad valivad oma Kõlvartid ja Yana Toomid," sõnas Helme, viidates tööjõuküsimusele, mille üle valitsus tema sõnul piike murdis.

"Punkt üks, see on jama jutt. Punkt kaks on see, et Tallinnas on võim Tallinna elanike poolt valitud linnavolikogu käes ja nii on see Eestis seatud kõikides 79 kohalikus omavalitsuses," ütles peaminister täna koalitsioonipartneri avaldust kommenteerides.

"Ma ei arva, et pean inimeste isiklikke jutte meedia vahendusel kommenteerima," lisas ta, nimetades "inimeste isiklikeks juttudeks" oma valitsuse siseministri ja koalitsioonipartneriks oleva erakonna ühe käilakuju poliitilist avaldust.

Helme kritiseeris laupäeval ka teist koalitsioonipartnerit Isamaad ja selle esimeest Helir-Valdor Seedrit. Ratase sõnul need avaldused koalitsiooni töötegemist seganud ei ole, sest ka kirgikütnud tööjõuküsimuses jõuti esmaspäeval lahendusele. "See oli kõikide jaoks väga suur kompromiss, aga valitsus näitas ja koalitsioon näitas, et suudab otsuseid langetada ja see on kõige olulisem.

Ratas ütles, et on Helmega ka tema öeldust vestelnud.