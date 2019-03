VIDEO | Ratas kliimastreikijatest lastele: kustuta tuli, kui toast lahkud

Kaja Kallas ütles, et Reformierakonna programmis on palju punkte kliima kohta. "Lapsed on väga tugev jõud, nad saavad aru, te kliima on oluline ning see on nende tulevik ja see tulevik peab olema puhas. Kui me räägime Eestist konkreetselt, siis Eesti kõige suurem saastaja on põlevkivi elekter. Me peame vaiksel liikuma sinna, et me seda enam ei kasutaks ja mida me teeme Ida-Viru piirkonnaga, kes sellest elatub,".

Mart Helme kostis, et tema ei jaga hüsteerilist suhtumist kliimasoojenemise kohta. "Pole selge, mis tekitab kliimasoojenemist - on see põhjustatud inimese tegevuse tõttu või on see seotud mingisuguse perioodilisusega," sõnas Helme.

Helme lisas, et lastele ütleks ta midagi selle kohta, et tehtaks koristataks talgupäevade raames metsaaluseid.

Jüri Ratas jagas neli konkreetset soovitust: mine poodi tekstiilkotiga, kui sind pole toas, ära jäta tuld põlema, tarbi nii vähe kui võimalik, ära lase veel joosta. "See, kes isutab puu, selle elu on korda läinud," soovitas Ratas lastele.