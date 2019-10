VIDEO | Ratas: Kingo tagasiastumine oli ainumõeldav otsus

Tänasel kohtumisel andis Kingo Ratasele lahkumisavalduse, mille peaminister rahuldas.

"Et valitsus saaks edasi minna, on ainumõeldav, et ta tänases olukorras astub tagasi," ütles Ratas Delfile hetk enne "Aktuaalse kaamera" otse-eetrit.

Varem saadetud avalduses tunnustas peaminister Kingot raske otsuse langetamise eest.

"Eks see õppetund ole päris karm. Nii ongi, kui usaldust on murtud, kui veel auväärt riigikogu ees, siis on ta teinud ainuõige otsuse," ütles Ratas täna "Aktuaalses kaameras".

Peaminister ütles välja, et Kingo valetas, sest väitis esmaspäeval riigikogu infotunnis, et tema ega keegi tema alluvatest ei teinud Jakko Väliga personalitehinguid. Täna teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et Kingo soovil sõlmiti 18. oktoobril Väliga tööleping.

Nüüd on küsimus, kes saab Kingo asemel väliskaubandus- ja IT-ministriks. Küsimusele, kas ta on kindel, et EKRE ridades leidub inimene, kes nii olulise valdkonna juhtimise enda kanda võtab, vastas Ratas: "EKRE teeb parima valiku."