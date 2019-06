VIDEO | Raivo Aeg: Perlingul pole huvide konflikti. Ta on oma tööd teinud südamega ja tulemuslikult

"Minu arusaamist mööda ta võiks jätkata. Ta on oma tööd teinud südamega ja tulemuslikult," kiitis Aeg. Ta viitas, et Perlingut toetavad nii Isamaa kui Keskerakond. "Nüüd ootame lõplikku vastust EKRElt," lisas ta. Mis on nende põhiargumendid Perlingu vastu? "Seda me tahamegi kuulata, ei ole saanud põhjalikult sellel teemal rääkida."

Liiguvad jutud, et osa advokaate teeb lobitööd, et Perling ametis ei jätkaks. "Ma ei ela vati sees, olen kuulnud vastuväidetest, olen näinud allkirjastamata anonüümseid kirjatükke. Need pole tõsiseltvõetavad argumendid."

Aegi sõnutsi põhinevad need sellel, et Perlingu abikaasa Martin Perling töötab kõrgel kohal kapos. Aeg märkis, et tausta on põhjalikult kontrollitud ja seal pole mingit konflikti.

"See pole kindlasti minu jaoks probleemne teema, välistav asjaolu," nentis Aeg. Minister lisas, et võimalikke alternatiivseid kandidaate pole arutatud.

Mart Helme rääkis täna Delfile, et EKRE seisukoht on jäik: nemad on Perlingu vastu.