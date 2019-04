Aeg sõnas, et üldiselt on Eesti õiguspoliitika õigel rajal ja mitmete näitajate poolest on Eesti Euroopa riikide seas esirinnas.

Samas on probleeme menetlusaegade pikkusega, kannatanute õiguste tagamise ja abiga. Samuti on probleeme esimese ja teise astme kohtunike leidmisega.

Isamaa ministrikohtadega võib Aegi hinnangul rahule jääda