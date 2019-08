VIDEO | Raivo Aeg: EKRE kandidaat peaprokuröri kohale pole endiselt selgunud

Aeg avaldas Delfile lootust, et tähtajaks on siiski võimalik selgusele jõuda. Ta lükkas ümber ka kuuldused, nagu oleks plaanis moodustada komisjon, mis hakkaks peaprokuröri kandidaate vaagima ja ütles, et mingit sellist plaani pole tal kunagi olnud.

Aeg ütles, et ta loodab väga riigi peaprokuröri ametissenimetamise protsessiga oktoobri lõpuks lõpule jõuda, sest siis lõpeb Perlingu senine ametiaeg.

Nii Keskerakond kui ka Isamaa toetavad Lavly Perlingu jätkamist riigi peaprokuröri kohal, EKRE on aga Perlingu jätkamise vastu.