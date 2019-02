VIDEO | Rainer Vakra pole enda sõnul spikerdamisega vahele jäänud

Vakrat tabanud plagiaadiskandaali kohta ütles ta, et kõik inimesed on sellest juba väsinud ja ta kinnitas, et nii Nõmmel kui ka Mustamäel on temale kampaaniat tehes toetust avaldatud.

Küsimusele, mis saab siis, kui Tallinna Ülikool peaks temalt bakalaureusekraadi ära võtma, vastas Vakra, et ei ole kunagi käinud koolis paberi pärast ja kui tarvis, siis võib ta uuesti ülikooli minna.

Küsimusele, kas ta põhikoolis või gümnaasiumis spikerdamisega vahele jäi, vastas Vakra, et spikerdamisega vahele jäänud ta ei ole.