VIDEO | Rain Epler oma sotsiaalmeedia postitustest: kuuled mingit sõna või fraasi, püüa kohe minestada!

Epler selgitas postituste tagamaad. "Võib-olla Teie küsimus viitab sellele, et inimeste valmisolek millegi peale solvuda on äärmiselt kõrge. Kuuled mingit sõna või fraasi, püüa kohe minestada!" ütles ta. Epler lisas, et ta hoiab oma Facebooki kontot sõprade ringi jaoks ning viskab seal harva nalja. "Ma ise ka neid üle lugedes ei näinud, et oleks kedagi solvanud või midagi räiget öelnud," ütles ta. Ühes postituses mängib Epler sotsiaalse liikumise Black Lives Matter [mustanahaliste elud loevad - toim.] kõlaga, uurides, kas "black olives matter" [mustad oliivid loevad - toim.] on uus trendikas pitsa või toitumissoovitus.

Epleri sõnamäng sotsiaalse liikumisega "Black Lives Matter". Sotsiaalmeedia

Kuvatõmmis Sotsiaalmeedia

"Selle koerapostituse taga on sõprade omavaheline naljategemine, kui maainimestel ikka saavad koerad vahepeal mustaks ja tuleb ära pesta," kõneles täna EKRE volikogu poolt keskkonnaministrikandidaadiks nimetatud Epler.

Mustanahaliste inimeste õiguste kaitsmiseks loodud liikumine Black Lives Matter on Epleri hinnangul heaoluühiskonna "võsukeste" loodud. "Minu jaoks see näitab, et tõesti demokraatlik lääs on heaolutasemel jõudnud sinna, kus inimesed ei pea muretsema oma turvalisuse, söögi, peavarju pärast. Aga noortes pulbitseb energia ja see on vaja kuhugi kanaliseerida."