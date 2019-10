VIDEO | Raimond Kaljulaid: Kotka-Repinski toomine Reitelmanni toetust tagama on märgiline

“Ühelt poolt tema (Urmas Reitelmann — toim) aastatetagused väljaütlemised on väga rängad. Paraku on ta jätkanud samasugust sõnakasutust ja retoorikat ka hiljem. Meedia on tänaseks toonud välja küllalt näiteid ka üsna hiljutisest ajast,” selgitas Kaljulaid.

“Lõpetuseks ka see, et me kohtusime Urmas Reitelmanniga väliskomisjonis selle nädala alguses. Ja tegelikult oleks olnud tal võimalik avalikult väljendada seda, mida ta ütles komisjoni laua taga, et tal on kahju, et ta selliseid väljendeid omal ajal kasutas. Selle asemel tuli ta komisjoni istungilt välja ja nagu paljud meediakanalid on kirjutanud — ei rääkinud just tõtt “Aktuaalses kaameras”,” rääkis Kaljulaid.

“Nii et ma arvan, et antud hetkel Urmas Reitelmann on teinud kõik, et teda ei saaks toetada,” põhjendas Kaljulaid.

Kaljulaidi jaoks oli üllatav keskerakondlase Siret Kotka-Repinski toomine maaelukomisjonist väliskomisjoni, et koalitsiooni hääled ülekaalu saavutaksid. “See näitab seda, kui oluliseks kujunes see küsimus koalitsiooni ja Keskerakonna jaoks. Siret Kotka-Repinski on Keskerakonna fraktsiooni üks aseesimeestest — siin riigikogus väga oluline Keskerakonna poliitik. Ja see, et sedavõrd kõrgel tasemel klaaritakse seda olukorda ja et ikkagi fraktsiooni juhtide hulka kuuluv inimene isiklikult tuli tagama, et Urmas Reitelmanni kandidatuur saaks toetuse, on märgiline, see ei ole juhuslik.”

Küsimusele, kas selline käik võib tähendada kokkulepet mõne muu positsiooni osas, Kaljulaid vastata ei osanud. “Ma kahjuks ei tea vastust, mis on see nipp, mida Helmed kasutavad, et nad viimastel kuudel on saanud Keskerakonnalt enam-vähem kõik, mida nad tahavad.”