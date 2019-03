VIDEO | Raimond Kaljulaid Keskerakonna volikogul: EKRE liidrid ei taju, mis on valitsusvastutus, aga koalitsioon nendega ikkagi ilmselt tuleb

"Need koalitsioonikõnelused on tavatud, võimalus, et ikkagi koalitsiooni mooodustamiseni ei jõuta on suurem, kui harilikult. Aga pärast tänast, kui kõigi kolme erakonna volikogud on avaldanud toetust koalitsiooni moodustamiseks, on see küllalt ebatõenäoline," märkis Kaljulaid.

Kaljulaid on hiljuti öelnud, et kui ERKEIKKE koalitsioon tuleb, kaalub ta, kas üldse Keskerakonnas jätkata, samas on Kaja Kallas andnud mõista, et kui Keskerakonnas läheb liiga keeruliseks, oleks Reformierakond valmis teda enda hulka kutsuma. Kaljulaid ütles siiski, et praegu tal ühegi teise erakonnaga läbirääkimisi pooleli pole.

Kaljulaidi alustatud kampaaniat koalitsiooni boikottimiseks toetas täna 6 inimest ehk 6 Keskerakonna volikogu liiget hääletas koalitsioonile vastu. Kaljulaid lootis toetust saada kokku 11 vastuhäält.

Kaljulaid ei osanud kommenteerida, kes need 6 inimest olid, kuid üks oli kindlasti Yana Toom ütles ta Delfile hiljem.

Kogu intervjuud näeb ülalolevast videost.