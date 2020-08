VIDEO | Rahvusooper Estonia nõukogu esimees: on raske öelda, kas Aivar Mäele makstav hüvitis on eetiline

Ilja ei avanud raporti sisu, mis koostati Estonia töötajate räägitust appi palgatud tööõiguse ekspert Thea Rohtlale. Ilja märkis, et Rohtlale kõnelesid enda kogemusted Mäega 10 kuni 20 inimest.

Aivar Mäe osas on on väärteomenetlust alustanud politsei- ja piirivalveamet. Politseis on ütlusi käinud andmas vähemalt kaks naist. Ilja nentis, et on raske öelda, kas Mäele makstav hüvitus on eetiline selles valguses. "See, mis on kirjas raportis, on ka tõepoolest ju väga mitmekülgne. Mina ütleksin selle peale selliselt, et ooperi nõukogu ei ole politsei või kohtumõistja selles mõttes. Ma arvan, et see, kuidas olukord lahenes, on kõigi asjaolude juures üks optimaalsemaid võimalusi," rääkis ta.

Ilja ütles, et kui politsei küsib väärteomenetluse paremaks uurimiseks Estonias koostatud raportit, siis tuleks teatril see üle anda.