VIDEO | Ragnar Vaiknemets: testimise võimekus on endiselt kõrge, ent nõudlust on järjest vähem

Vaiknemets viitas, et iga nädalavahetus tehakse tavapärasest madalam arv teste. Argipäevadel on võimekus 2000 testi päevas või veidi isegi enam. "Keegi testimata ei jää, ka nädalavahetusel. Kes helistas, lepiti aeg kokku."

Vaiknemets rääkis, et testimise võimekus on endiselt kõrge, aga testitakse vahepeal vähem ka seetõttu, et jääb vähemaks neid, kes haigestunud ja perearstilt saatekirja saanud.

Kuidas aga sellisel juhul ikka testivõimekust rakendada? Kas testida näiteks müüjaid ja teiste valdkondade esindajaid, kes rohkem inimestega kontaktselt kokku puutuvad. Vaiknemets lausus, et vajadusi hinnatakse jooksvalt ja vaadata, mis riskigruppe vaja enam testida.

Kuna statistikas on näha häid märke, kas on lootust, et nüüd plaaniline ravi taastub? "Ma arvan, et see nädal on muutuste aeg, kus alustame plaanilise ravi järkjärgulise taastamisega," lausus ta, ent konkreetset päeva veel ei öelnud.

Ta lisas, et haiglad saavad ise hinnata oma mahtu osakondade vaates, et mis siis võimalik avada.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

