VIDEO PRESSIKONVERENTSILT | Reformierakond ja Keskerakond seavad läbirääkimiste fookusesse koroonakriisi

"Kuna me oleme keset tervise- ja majanduskriisi, siis me kavatseme liikuda tempokalt, üritada kokku leppida üsna kiiresti, panna see valitsus kokku," ütles Reformierakonna koalitsioonikõneluste delegatsiooni liige ja erakonna juht Kaja Kallas.

Reformierakonna esimehe sõnul alustatakse aktuaalsetest teemadest, mis on seotud COVIDi kriisiga. Samuti arutatakse üldiste teemade üle, milline võiks olla kahe erakonna koostöö.

Keskerakonna koalitsioonikõneluste delegatsiooni liige Mailis Reps tänas Reformierakonda usalduse eest. Ta tõi samuti välja COVIDi kriisi ja rõhutas, et erakondadel on ambitsioon võimalikult kiiresti uus valitsus moodustada. “Aga on üsna tõenäoline, et selle ja järgmise nädala me kindlasti selleks vajame,” rääkis Reps.

“Põhiteemad, mida me vaatame, on kogu ühiskond, aga me ei tee nii detailset koalitsioonilepingut, et me suudaksime iga detaili siin järgnevate päevade jooksul kokku leppida,” märkis Reps. “Aga põhieesmärgid paneme muidugi paika. Eks me kõik mõistame, mis need on: kriisi lahendamine, tervishoiukriisi tasakaalustamine, majandusmeetmed — nendest me täna ka alustame ja jätkame sidusa ja rahuliku ühiskonna suunas,” lausus Reps.

Kallas lisas, et mõlemapoolset usaldust alles ehitatakse, kuid oluline on, et mõlemal poolel on tahe see koalitsioon sõlmida. "Me teeme selleks pingutusi, et kokkuleppele jõuda."

Reps lisas, et erakonnad on kokku leppinud, et alustatakse vastastikusest lugupidamisest.

Keskerakondlane Tanel Kiik rõhutas, et Keskerakond pole kunagi alustanud läbirääkimisi eesmärgiga mitte tulemuseni jõuda. "Keskerakond ei ole ühtegi koalitsioonipartnerit lihtsalt keset kõnelusi või ka keset koalitsiooni vahetanud. Meie eesmärk on moodustada toimiv, vastastikku usaldav ja austav valitsus kuni järgmiste riigikogu valimisteni."