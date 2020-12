VIDEO | President: kui Ida-Virumaa inimestel ei ole informatsiooni või nad ei pea koroonaviirust tõsiseks, siis asi pole keeles

Aitäh, et võtsite meid Kadriorus vastu. Edaspidi räägime eesti keeles, kuid kõigepealt sooviks esitada mõned küsimused vene keeles. Kui tihti teie vene keeles suhtlete?

Eestis järjest vähem, sest meie vene inimesed räägivad väga hästi eesti keelt ka seega siin Eestis me suhtleme eesti keeles. Juhtub siiski, et Ukrainas ja teistes riikides, kus eesti keelt ei kõnelda suhtleme me vene keeles, kui see on meie jaoks lingua franca. Peab tõepoolest tunnistama, et meie noored räägivad väga head eesti keelt. Mulle meeldib see. Eriti meeldib kuulates väike aktsent. Rääkige eesti keeles siin.

Kuidas teile tundub, kas valitsus ja riik tervikuna on kohustatud suhtlema kriisi ajal inimestega ka vene keeles?

Eestis on üks riigikeel ja Eesti riigi elanikel on kõigil õigus saada informatsiooni selles keeles. Mitte keegi meist ei keeldu rääkimast ka mõnes teises keeles selleks, et viia sõnumit kohale, aga kellelgi ei saa olla eeldust, et seda tehakse mõnes teises keeles.

Kuidas teile tundub, kui teie pöörduksite Ida-Virumaa elanike poole vene keeles, praegu, kui regioonis on keeruline olukord seoses koroonaviirusega, kas see teeks olukorra kuidagi paremaks või mitte?

Tegelikult ei ole niimoodi, et Ida-Virumaa inimesed on kuidagi teistsugused ja nad ei saa eesti infokanalitest informatsiooni kätte. Seal on ka väga vähe neid inimesi, kellel puudub igasugune passiivnegi eesti keel. Nii et kindlasti, kui inimestel ei ole informatsiooni või nad ei usu, et see viirus on tõsine, siis asi ei ole keeles. Asi võib olla meeles. Lugesin just Postimehest ühest PBK meditsiinisaatest, kus üks arst - muidu väga hea saade, tihtipeale räägitakse asjalikke jutte -põhimõtteliselt eitab, et see viirus võiks olla tõsine probleem. Ükskõik mis keeles, ükskõik mis moel sinna vahele panna näiteks terviseameti reklaam, et kandke maski, see ei tööta, sellepärast, et inimene saab vastuolulist informatsiooni. Ma õnneks tean, et ka Narva inimesed jälgivad ETV+-i päris palju just nimelt nendel hetkedel, kui nad tahavad saada tõelist tõest informatsiooni. See on minu jaoks väga tähtis. Minu jaoks ei olegi oluline, et inimesed vaataksid kas eestikeelset uudistesaadet "Aktuaalset kaamerat" või ETV+-i uudiseid iga päev. Aga kui ma tean, et nad teevad seda siis, kui on mingisugune kriis, siis see on oluline. See näitab, et nad tegelikult usaldavad just neid allikaid. Ka kevadel uuringud näitasid, et ETV+-i vaadatavus on tegelikult kasvanud. Nii et asi ei ole keeles.