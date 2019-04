VIDEO | President Kersti Kaljulaid leiab jätkuvalt, et Eestis on väärtuste kriis

Kaljulaid tuletas Ratasele, Helmele ja Seedrile meelde, et nende ja nende erakondade poolt andis oma hääle 300 000 inimest, ent kõik Eesti inimesed peavad tundma, et nende valitsus seisab nende eest sõltumata inimese soost, elukutsest, vanusest, nahavärvist, kodusest keelest, maailmavaatest, seksuaalsest sättumusest, või mõnest muust tegurist.

President tänas koalitsioonierakondade juhte selle eest, et nad tulid Kadriorgu kordamaks üle põhimõtted, mis on kirjas põhiseaduses ja peaksid olema iseenesestmõistetavad.

Kaljulaid rõhutas, et just poliitiku sõna ongi tegu ja just sõnadega on viimastel kuudel Eestis väga paljudele ka haiget tehtud ning just sõnadega on antud põhjust umbusuks ja külvatud ärevust ning muret. Ta lisas, et just sõnadega on koalitsioonierakondade juhid täna neid hirme vähendanud. Seda tööd aga tuleb teha jätkuvalt ja igapäevaselt.

Riigipea hinnangul ei ole enam kombeks anda alustavale valitsusele sadat kriitikavaba päeva ega ehk ei peagi olema. Küll aga kutsus ta võtma sadat päeva rahulikuks mõtiskeluks ja aruteluks üksteisega, kõigi Eesti inimestega ja opositsiooniga, et saada koos edasi minna. Seda võib Kaljulaidi sõnul kutsuda ka sajaks vihavabaks päevaks, aga kui esimene sada saab läbi, siis ehk saabki niimoodi edasi elada.

President kutsus valima Eestile tee, kus on vähem hirmu ja vähem viha ja avaldas lootust, et me suudame kõik koos edasi minna. Ta rõhutas, et ei kõnele ametisse astuva valitsuse eest, vaid kogu Eesti rahvaga, mis mõnikord ei ole kerge.