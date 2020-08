VIDEO | President Kaljulaid: võrdse kohtlemise vastu tehtud vead on tihtipeale olnud ausad apsakad

Teadustöödest tulenevalt rõhutas ta pidupäeva lõpuks eriti tugevalt, et inimesed tähistagu edasi värskes õhus, mitte ärgu suundugu kitsastesse kinnistesse ruumidesse.

Lisaks tegi president värskelt ilmunud koroonarakendusele turundustööd: "Laadige alla omale HOIA äpp - sellepärast, et niimoodi saame me üksteise tervist hästi hoida, kui me hästi kiiresti tagame teavituse, et keegi kuskil on olnud meie lähedal, kui me osutume haigeks."

Ent mida peab Eesti riik tegema, et 2020. aastast ei saaks seda "vabaduse kaotamise aastat", nagu president oma kõnes välja tõi? Ning kes ootavad Kaljulaidi peres rohkem kooliaasta algust - lapsed või vanemad? Kae videost!