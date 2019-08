VIDEO | President Kaljulaid: Martin Helmel ei peaks olema valitsuses kohta

Sarah Adamson reporter-toimetaja Anna Teele Orav RUS 938

"See ei olnud retoorika, see oli ebaseaduslik katse viia ellu oma poliitilist tahet," ütles president politseijuht Elmar Vaheri tagandamiskatse kohta ja lisas, et probleem on keerulisem, mitte pelgalt retooriline.