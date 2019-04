VIDEO | President Kaljulaid lahkus Marti Kuusiku ametivande andmise ajal saalist

Täna asus ametisse uus valitsus ja riigikogu ees andsid ametivande kõik uued ministrid. Kui ametivande andmise järg jõudis EKRE-sse kuuluvasse IT- ja väliskaubanduse ministri Marti Kuusiku kätte, siis tõusis president Kersti Kaljulaid püsti ja lahkus loožist. Kui aga järgmine minister, välisminister Urmas Reinsalu tuli ametivannet andma, oli president looži naasenud ja erinevalt Kuusikust ei pidanud Reinsalu kummardama tühjale toolile.

Oma sammu põhjendas Kersti Kaljulaid täna Eesti Ekspressis ja Eesti Päevalehes ilmunud artiklist õhku paisatud kahtlustega. Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe sõnas Delfile, et kuigi tegu on kahtlustega, siis pidas Kaljulaid võimatuks saalis viibida ajal, mil ametivande andis lähisuhtevägivallas kahtlustatav Kuusik. "Kui need kahtlused ei osutu tõeks, siis on Kaljulaid esimene, kes Kuusiku ees vabandab," sõnas Linnamäe.