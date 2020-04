VIDEO | President jättis riigikogus vastu võetud seadusemuudatused välja kuulutamata

Kaljulaid sõnas, et muudatused on põhiseadusega vastuolus. Ta pidas silmas, et vastuolus on see, et häirekeskuse infonumbrilt 1247 saaks küsida terviseandmeid liiga lihtsalt. Ta ütles, et on seaduse algatajatega suhelnud ja mõistab, et mõningatel juhtudel on mõistlik neid andmeid väljastada, aga see peaks käima kooskõlas põhiseadusega. "Praegusel kujul see seda pole," märkis ta ja lisas, et seaduses pole selgitatud, kuidas andmeid väljastatakse ja kellele. Ta ütles, et seal on uus termin "kriisiolukord", ent juriidiliselt pole see mõiste sisustatud ja seda pole tehtud ka selles seaduses.

Ta saadab seaduse tagasi riigikokku arutamiseks.

Taustaks olgu märgitud, et riigikogu võttis päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 SE) vastu 15. aprillil. Eelnõu algatajad põhjendasid, et need muudatused teevad kriisiolukordades esmase info saamise lihtsamaks.

Näiteks sots Jevgeni Ossinovski saatis seepeale Kersti Kaljulaidile kirja, kus avaldas muret inimeste terviseandmete põhjendamatu kasutuse üle.

Ta leidis, et häirekeskuse kriisitelefoni vabatahtlikele antakse põhjendamatu ligipääs terviseandmetele. Ta palus hinnata, kas see on põhiseadusega kooskõlas.

Peagi tegi sarnase pöördumise ka Reformierakond. Nad märkisid, et terviseandmete saamiseks piisab vaid helistamisest, kahe nime ja isikukoodi ütlemisest, võimalikust seosest eriolukorraga.