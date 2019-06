VIDEO | President andis esimese sotsiaaltöö preemia Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskusele

Kerdmanni sõnul on sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse igapäev kirju, sest tegeletakse nii kahjude vähendamise, võõrutusravi, rehabilitatsiooni kui ka palju muuga, et sõltuvusega maadlevaid inimesi toetada ja aidata.

Ta märkis, et nende keskusesse jõuavad igapäevaselt ka need inimesed, kes on vaimselt valmis elust lahkuma nii et töötajad tegelevad ka nende nn tagasi toomisega.

President andis esimese sotsiaaltöö preemia Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskusele, sest nad aitavad parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti ning loovad neile tingimusi oma olukorra parandamiseks. Keskuse tegevjuht kinnitas, et preemia saamine on keskuse meeskonnale väga oluline ja motiveerib neid edasi töötama. "Ma olen oma tiimile väga tänulik," ütles Kerdmann.

"Vajadust sotsiaaltöö preemia järele näitab seegi, et sellele esitati pea poole rohkem ettepanekuid kui kultuurirahastu teistele konkurssidele," tõdes president Kaljulaid.

Vabariigi presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia suurus on 5000 eurot, mida rahastab Cleveron.