VIDEO | Presidendiga kohtunud Riina Solman: riigipea andis ka omalt poolt mõned head ideed

Järjekorras esimesena presidendi audientsil käinud Solman ütles, et meeleolu oli positiivne ja jutt konstruktiivne. Kõne all olid töökorralduslikud küsimused, et kuidas kahe ministriga esindatud siseministeeriumis tööd korraldada.

Solman ütles, et president Kaljulaid on tema seisukohtadega üldiselt juba varasemast kursis, kuna mõlemad on kunagi töötanud koos Eesti Energias. Seega nende kohta riigipea Solmanilt aru ei pärinud.

Solman sõnas, et president andis omalt poolt ka mõned head ideed, mida rahvastikuminister saab ellu viia. "Me puudutasime näiteks lastega emade küsimust, kuidas nende tööturule naasmist soodustada," sõnas ministrikandidaat.

Kuidas rahvastikuministri töö täpsemalt välja nägema hakkab, eelistab Solman enda sõnul rääkida pärast ametisse asumist, sest rahvastikuministri portfelli alles nii-öelda kujundatakse. Ühe olulisima prioriteedina nimetas Solman aga lastega peresid, seda võtmes, kuidas toetada peresid ja nooori emasid.

President Kersti Kaljulaid kohtus täna ja kohtub ka homme uue valitsuse ministrikandidaatidega, kellele tal on enne ametissekinnitamist täiendavaid küsimusi. Täna olid Kadriorgu kutsutud Isamaa liikmest rahvastikuministri kandidaat Riina Solman ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmetest maaeluministri kandidaat Mart Järvik, keskkonnaministri kandidaat Rene Kokk ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Marti Kuusik. Homme kohtub riigipea aga Isamaasse kuuluva välisministri kandidaadi Urmas Reinsalu ja EKRE-sse kuuluva siseministri kandidaadi Mart Helmega.