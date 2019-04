VIDEO | Presidendiga kohtunud Kaja Kallas: me moodustame selle valitsuse varem või hiljem

"Me rääkisime poliitilisest olukorrast ja ka sellest, kuidas Eesti mainet väljaspool Eestit üleval hoida," ütles Kallas. Tema sõnul tuleb selleks rääkida nendest väärtustest, millest ollakse siiani Eesti riigi juhtimisel lähtunud, ja et meil on siin endiselt palju jõude, mis neid oluliseks peavad.

"Presidendil olid erinevad mõtted seoses kujunenud olukorraga. Teda huvitas, kuidas meil läheb, millised on need põhimõtted, millest lähtudes me võiksime valitsuse moodustada, ja kuidas edasi," kirjeldas Kallas kohtumisel räägitut.

Küsimusele, kas Reformierakond on järgmisel nädalal riigikogus esinemise ja valitsuse moodustamise osas optimistlik, vastas Kallas, et reformierakondlased on loomupoolest optimistlikud. "Me igal juhul varem või hiljem selle valitsuse moodustame. Me töötame nende põhimõtete kallal ja esmaspäeval tuleme siis riigikogu ette hääletusele ja siis sealt edasi vaatame, kuidas läheb.”

Kallas usub, et Reformierakond saab koalitsiooni moodustada vähem kui nelja aasta pärast. "Vaadates seda, et kokkupandav IKE-koalitsioon juba enne valitsema asumist kakleb, kuidas nad saavad sellest kokkuleppest aru, siis juhul, kui need põhimõtted pole ikkagi üheselt kokkulepitud, saab see valitsus püsida vaid siis, kui omavahel on väga hea läbisaamine. Vaadates neid väljaütlemisi, siis tundub, et sellist omavahelist läbisaamist, mis hoiaks neli aastat tihedalt koos, ei ole."

Kallas kinnitas, et Reformierakond on avatud kõikidele erakondadele, kellega nende põhimõtted ja väärtused ühtivad.