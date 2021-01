VIDEO | Poolamets käsust opositsioonisaadikute mikrofonid kinni panna: kõik, kes soovisid, said sõna

Eilne põhiseaduskomisjoni virtuaalistung muudatusettepanekute arutlemiseks päädis opositsioonisaadikute enneaegse lahkumisega. Põhjuseks asjaolu, et riigikogu IT-osakonnast lülitati Teams'i koosolekul välja kõikide saadikute mikrofonid peale Poolametsa. Viimasele anti ka õigus koosolekust osavõtjatele sõna anda, ent too kasutas seda opositsioonisaadikute sõnul vaid endale sobivate isikutele sõnavõtu andmiseks.

Seetõttu võimaldati tänasel komisjoni istungil saadikutel ka ise kohale tulla. Poolamets vastas eile antud käsu kohta, et administraatoriõigused olid antud talle kui koosoleku juhatajale. "Kõik, kes soovisid, said sõna. See, mida Kaja Kallas (REF) väidab, et ta ei saanud sõna, on vale, väljamõeldis sealjuures," ütles ta.

Poolametsa sõnul lahkusid opositsioonisaadikud mitte seepärast, et neile sõna ei antud, vaid nad said aru, et neil ei õnnestu teistest üle rääkida. "Kaja Kallas ja Hanno Pevkur (REF) kadusid kohe ära, kui nägid, et ei saa koosolekut lihtsalt segada, vaid koosoleku juhataja annab sõna. Nagu riigikogu esimees, et kui keegi räägib piiramatult, siis ta paneb mikrofoni kinni ja annab sõna järgmisele," ütles Poolamets. "See ei ole lasteaed, vaid see on riiklik institutsioon," lisas ta.

Põhiseaduskomisjonis käib jant abielureferendumi eelnõu muudatusettepanekute arutamise osas juba kolmandat päeva. Poolamets ütles, et täna on aeg asjaga edasi liikuda, kuivõrd eelnõu teine lugemine peaks riigikogus toimuma juba kolmapäeval. Küll aga lubas ta, et sarnaselt eelmistele komisjoni kohtumistele, hakkab ka täna palju "mürglit" saama.