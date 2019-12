VIDEO | Põllumehed kinkisid Ratasele Brüsselis leiva, aga veerandi suuruse kääru lõikasid ära!

Neljapäeva hommikul Brüsselisse saabunud peaminister Jüri Ratast ei lastu kohe Eesti esinduse uksest sisse. Tema tee peal seisid Eesti Põllumajanduskoja esindajad eesotsas ühenduse juhi Roomet Sõrmusega, kes tahtsid suure leivaga valitsusjuhi jutule.

Põllumeeste esindajad tulid kohale seetõttu, et õhtul algaval Euroopa riigijuhtide kohtumisel arutatakse esimest korda EL-i järgmise seitsme aasta eelarvekava. Nad tuletasid Ratasele meelde, et EL-i põllumajandustoetuste osas valitseb jätkuvalt suur ebavõrdsus, Eesti maaharijad saavad väiksemaid toetusi, kui Kesk- ja Lõuna-Euroopa põllumehed, kuid peavad nendega konkureerima.

Sümboolse sõnumina ulatati valitsusjuhile Lõuna pagarite poolt küpsetatud värske leib. Kuid seda Ratasele ulatades võttis Sõrmus veerandi suuruse tüki ära, mis näitab, kui palju on põllumajandustoetused Eestis väiksemad Euroopa keskmisest.

Algaval ülemkogul arutavad riigijuhid Soome kui EL-i eesistujariigi pakutud ühenduse seitsme aastase eelarvekava esialgset suurust ning jagunemist erinevate valdkondade vahel.

Soome eesistujad on põllumajandustoetuste osas oma pakutavad eelarvekavad teadaolevalt jäänud üpris üldsõnaliseks. Kõne all olevate otsetoetuste suuruse osas on väidetavalt pakutud selline valem, et Eesti põllumeeste otsetoetused võiksid jõuda 76% EL-i keskmisest.