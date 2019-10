VIDEO | Põlluaas kohtumisel Ungari parlamendi esimehega: aeg on tähelepanu suunata Kesk-Euroopasse ja Visegrádi riikidele

Henn Põlluaas märkis, et Eestit ja Ungarit ühendab keelesugulus ja tihe kultuurikoostöö ning riikidel on olnud läbi aegade väga head suhted. Ta lisas, et nüüd on võimalus neid veelgi tihendada. "Eesti on vaadanud siiani rohkem Lääne-Euroopasse, aga aeg on tähelepanu suunata ka Kesk-Euroopasse ja Visegrádi riikidele," ütles Põlluaas. Ungari kolleegiga räägiti koostöövõimalustest nii julgeolekuküsimustes kui ka majanduses ja kultuuris.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa nõustus, et parlamendi tasemel võiks riikide edasine koostöö olla veelgi rohkem koordineeritud. Ta rõhutas, et nii Eesti kui ka Ungari võiksid olla aktiivsemad idapartnerlusprogrammis. „Need riigid, kellest me mõtleme ja räägime – Moldova, Gruusia ja Ukraina – kindlasti seda sooviksid,“ ütles Eesmaa.

Riigikaitsekomisjoni liige Madis Milling avaldas heameelt Ungari eesmärgi üle tõsta kaitsekulud 2024. aastaks kahe protsendini. „Teiseks on Ungari väga jõuliselt välja vahetamas Varssavi pakti aegadest riiki jäänud Nõukogude tehnikat ja relvastust uuema ja moodsama tehnika vastu, mis vastaks juba täielikult NATO standarditele,“ lisas Milling.

Riigikogu esimees viibib Ungari parlamendi esimehe kutsel sel nädalal visiidil Budapestis. Visiidi eesmärk on edendada kahepoolseid suhteid ja saada ülevaade viimastest arengutest Ungaris. Homme külastab delegatsioon kahe riigi kultuuri- ja hariduskoostööd vedavat Eesti Instituuti ning kohtub Ungari presidendi János Áderiga.