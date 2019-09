VIDEO | Politsei palub abi rassistlikke solvanguid loopinud mehe tuvastamiseks

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo politseileitnant Maarja Punak kommenteeris, et on selge, et mees on agressiivselt meelestatud ja ta kasutab solvavat kõnepruuki. "Videost ei nähtu, et ta kutsub teisi üles midagi tegema. Küll aga on tema väljaütlemised alarmeerivad," lisas ta.

Politsei selgitab välja videos oleva mehe isikut ning palub kõigil, kes juhtunut pealt nägid, anda endast politseile teada e-posti aadressil inna.toater@politsei.ee või helistada Kesklinna politseijaoskonna telefoninumbril 612 4208.

Teiste inimeste rahu häirimist avalikus kohas keelab karistusseadustiku avaliku korra rikkumist käsitlev paragrahv. Kui avalikus kohas tunneb keegi end kellegi valjust sõnavõtust või žestist häirituna, tuleks kindlasti pöörduda politsei poole, et politsei saaks esmalt häiriva käitumise oma sekkumisega lõpetada, rikkumise fikseerida ja täiendavat infot koguda.

Avalikult alkoholi tarbimisest ja häirivast käitumisest võiksid sõitjad kindlasti anda teada ka ühistranspordisõiduki juhile, kes saab samuti kutsuda politsei või turvafirma.

"Kutsun inimesi üles sellisest agressiivsest käitumisest politseile teada andma," ütles Punak. "Kui tegemist on kohe sekkumist vajava olukorraga, millele olete tunnistajaks reaalajas, tasub alati helistada hädaabinumbril 112, et korrakaitsjad saaksid operatiivselt reageerida ja inimesega alustuseks vestelda," lisas ta. Kui keegi näeb selliseid videosid internetis ringlemas, võiks sellest teada anda politsei veebikonstaablitele.

Tänavu märtsis solvas üks piletita trammis reisinud mees juudi pearabi. Politsei alustas 27-aastase mehe suhtes menetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb vaenu õhutamist, pidas ta 48 tunniks kinni ja otsis läbi ka tema kodu. Mees on oma tegu ka politseile tunnistanud.