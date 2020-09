VIDEO | Poliitseebiooper valitsuse pressikonverentsil: Ratas tõmbas Martin Helme sooloetendusel hoogu maha

Delfi ja Päevalehe ajakirjanik Siiri Liiva uuris Martin Helmelt maksulaekumise kohta: see olla parem kui kevadel prognoositi, kui palju parem? Helme kostis napilt, et keeldub endiselt Päevalehe ja Delfi küsimustele vastamast.

Ratas taunis Helme käitumist korduvalt. "Ma ei kiida seda heaks, see pole õige taktika. Me ei vastuta vaid oma valijate ees, vaid kogu Eesti inimeste ees!" Oma sõna sekka ütles ka Urmas Reinsalu: "Mis puudutab eelarvet ja kui meil on eneseisolatsioon rahandusministri ja Delfi grupi vahel, siis mina olen kõiki rahandusasju valmis teile kommenteerima."

Praegune situatsioon on tuttav. Esmakordselt jonnis Helme 13. augustil toimunud pressikonverentsil. Delfi ajakirjanik päris Helmelt ja peaminister Jüri Rataselt Porto Franco kinnisvaraarendusele laenu andmise kohta. "See on see libauudiseid tootev portaal, kus töötavad Paris, Kiisler, Koorits, Roonemaa. Ma pean ütlema, ma ei loe Delfit, sealt ei saa midagi peale libauudiste. Ma soovitan ka teistel mitte lugeda," sõnas Helme.