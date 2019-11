VIDEO | Põhja-Tallinna kanepikasvatus heidab politseile valetamist ette, politsei eitab süüdistusi

Eile kirjutas Delfi, et Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talitus otsis läbi Põhja-Tallinnas asuva Põhjaõie kanepikasvanduse, kust konfiskeeriti 62 suuremat taime ja 650 istikut, mis saadeti ekspertiisi.

Ekspretiisist selgus, et kasvatatud kanepi THC sisaldus on lubatust suurem ning seega alustati kriminaalmenetlust. Ise politseiga ühendust võtnud kanepikasvataja pidas kriminaalmenetluse algatamist ülereageerimiseks ning täna kanepikasvatuse Facebooki lehel tehtud postituses pani kanepikasvatus politseile süüks nende kohta valetamist.

Postituses selgitati, et Põhjaõie omanikul ei olnud võimalik väita, et nende kasvatatud taimede pole lubatud tasemest kõrgem (üle 0,2%) THC-sisaldus, sest neil endil ei ole võimalik õisi testida. "Kui pakkusime politseile välja, et saadame EKEI-sse (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut - K.R.) uuringutele kogu saagi, siis politsei ütles, et ärge tehke seda, me tuleme ise kontrollima. Ja nüüd on meil kriminaalmenetlus kaelas."

Kasvanduse omanik Martti Randma ütles eile Delfile, et on kanepi kasvatusel järginud kehtivat regulatsiooni ning kasutanud oleme üksnes lubatud seemneid, mille kohta on olemas ka vastavad sertifikaadid.

"Vaatamata sellele, et tegu on sertifitseeritud CBD-seemnetest kasvatatud taimedega, võib juhtuda, et õites sisalduv THC tase tõuseb kasvatuse käigus üle lubatud 0,2%. Seda juhtub tööstuslikku kanepit kasvatavate põllumeestega igal aastal," lisas ta.