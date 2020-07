VIDEO | Planeeritav USA saatkonnahoone tõi tulevastele üleaedsetele meelepaha, kohalike selja taga käis maadevahetusprotsess

Krundijaht pealinnas on põhjustanud rahulolematust USA esindajais juba aastaid - kord pandi käsi ette Kadrioru suunas piikamisele, kord välistati kinnistu omandamine Suur-Ameerika tänava rüpes. Ent täna said ameeriklased suure õnne osaliseks: just viimane mainitud pind võõrandati Tallinna omandist riigi varataskusse ning seda just nimelt eesmärgiga anda see riikidevahelise kokkuleppe raames üle Ameerika Ühendriikidele.

Mida arvavad tollest sealsed elanikud?

Kohalikud on pahased

Delfi vestles mitme kohalikuga, keda uuendus jahmatas.

"Aastaid on räägitud, et sellest tehakse korralik spordiplats, kus saab aega veeta pere ja sõpradega. Praegugi nägi juba päris kena välja, aga nüüd..." ohkas üks inimene Delfi reporteriga vesteldes. Teine viitas, et oli ju meedias ka varem juttu olnud, et Tallinna linn paneb käe ette - saatkonnahoone sinna ei kerki.

Tõesti, näiteks mullu suvel ütles kesklinna linnaosavanema asetäitja (praeguseks on ta linnaosavanema kohusetäitja) Anu Aus Delfile, et linnaosa välistab täielikult võimaluse, et ameeriklased Väike- ja Suur-Ameerika vahelise ala endale saavad. Lastestaadionile rajati kogukonnaaed, kus hoovisporti saab harrastada.

Kuidas on nüüdseks siis olukord selline, et välistamise asemel näidati projektile rohelist tuld?

Anu Aus nentis Delfiga suheldes lihtsalt, et olukord on muutunud - tallinlaste teadmata on vahepeal toimunud kauplemine, mille raames andis linn käest superministeeriumi taga asetseva tüki, saades riigilt vastu mitu teist ihaldatud kinnistut.

"Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 11. juuni otsusele vahetab Tallinna linn Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika kinnistu kuue Tallinnas asuva kinnistu vastu, mida linn saab kasutada erinevate avalike ülesannete täitmiseks, mille jaoks on Tallinna linn ka varem riigilt kinnistuid taotlenud," kirjeldas Aus toimingute tagamaid. "Möönan, et kui linn oli kõnealuse kinnistu omanik, siis oli Kesklinna suur soov ning nägemus rajada sinna spordi- ja/või mänguväljak."

Tegemaks tasa lammutatava ala kadumise, pakub Kesklinna valitsus linlastele võimalust kaasa lüüa uue kogukondliku aia rajamise protsessis.