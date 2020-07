VIDEO | Planeeritav USA saatkonnahoone tekitab tulevaste üleaedsete seas meelepaha

Krundijaht pealinnas on põhjustanud rahulolematust USA esindajais juba aastaid - kord pandi käsi ette Kadrioru suunas piikamisele, kord välistati kinnistu omandamine Suur-Ameerika tänava rüpes. Ent täna said ameeriklased suure õnne osaliseks: just viimane mainitud pind võõrandati Tallinna omandist riigi varataskusse ning seda just nimelt eesmärgiga anda see riikidevahelise kokkuleppe raames üle Ameerika Ühendriikidele.

Mida arvavad tollest sealsed elanikud?

Kohalikud on pahased

Delfi vestles mitme kohalikuga, keda uuendus jahmatas.

"Aastaid on räägitud, et sellest tehakse korralik spordiplats, kus saab aega veeta pere ja sõpradega. Praegugi nägi juba päris kena välja, aga nüüd..." ohkas üks inimene Delfi reporteriga vesteldes. Teine viitas, et oli ju meedias ka varem juttu olnud, et Tallinna linn paneb käe ette - saatkonnahoone sinna ei kerki.

Tõesti, näiteks mullu suvel ütles kesklinna linnaosavanema asetäitja (praeguseks on ta linnaosavanema kohusetäitja) Anu Aus Delfile, et linnaosa välistab täielikult võimaluse, et ameeriklased Väike- ja Suur-Ameerika vahelise ala endale saavad. Lastestaadionile rajati kogukonnaaed, kus hoovisporti saab harrastada.

Kuidas on nüüdseks siis olukord selline, et välistamise asemel näidati projektile rohelist tuld?

Aus lubas Delfile tänase päeva jooksul vastata, tööpäeva lõpuks polnud ta veel selgitust edastanud.

Asjaolud selgumisel

Täpsemaid detaile, millest kajastuks Suur-Ameerika tänaval elavate inimeste elutingimuste muutmine, välisminister Urmas Reinsalu veel jagada ei teadnud.

"Ehitust kavandab Ameerika Ühendriikide valitsus ning planeerimistingimused tulevad loomulikult Tallinna linnalt," kirjeldas välisminister tulevast ümberkolimisprotsessi. "Täpsemad detailid selguvad alles tulevikus."

Kui tavaliselt on politsei- ja piirivalveametil kombeks (PPA) nõustada saatkondi nende asukohaga seotud julgeolekuohtude suhtes, pole Ameerika Ühendriikide kohalik esindus veel ametkonnaga konkreetsel teemal ühendust võtnud, märkis Delfile PPA pressiesindaja. Mis põhjusel, on PPA-le teadmata ning Ameerika Ühendriikide saatkond sellele küsimusele otsest vastust anda ei tahtnud - ent kuna kõigest räägiti tulevikuvormis, mil Ameerika Ühendriigid kord maa omandavad ja asjaajamisega pihta võib hakata, saab oletada, et kohalike asutustega süvitsi suhtlemiseks on vast veel liiga vara.